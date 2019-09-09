Россиян заметили в форме венесуэльской армии

Россиян заметили в военном форте Тиуна в Каракасе в форме вооруженных сил Венесуэлы. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, на опубликованных кадрах — российские военные. Официально эта информация не подтверждена.

26 марта в МИД России заявили, что присутствие российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве. В Каракасе в свою очередь подтвердили, что силовики не будут принимать участия ни в каких боевых операциях в стране.

В июне стало известно, что в Венесуэлу прилетел самолет российских Военно-воздушных сил. По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, военные прибыли для обслуживания техники. Дипломат подчеркивал, что российское воздушное судно не является военным присутствием и не несет элементов дестабилизации.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась в конце января 2019 года. На фоне массовых протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других стран объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

Источник: Лента.Ру