Россиян поймали с огромной суммой фальшивых денег в аэропорту Ливана

16 декабря 2019     9
Россиян поймали с огромной суммой фальшивых денег в аэропорту Ливана

Двоих россиян задержали в аэропорту ливанского Бейрута за попытку провоза огромной суммы фальшивых долларов. Об этом сообщает New Lebanon.

О случившемся задержании агентству стало известно от сил внутренней безопасности Ливана. Подчеркивается, что граждан России поймали на нарушении законодательства, когда те пытались пересечь границу с фальшивыми деньгами. В настоящий момент начато расследование происшествия. Других подробностей инцидента не приводится.

В ноябре сообщалось, что двух российских бейсджамперов задержали в Южной Корее за незаконное проникновение на крыши домов. Приятели 10 ноября прыгнули с крыши 40-этажного здания в Пусане, а на следующий день повторили трюк, но уже с 42-этажного отеля. Видео своих прыжков они загружали в социальные сети, где называли себя «артистами бейсджампинга».

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Источник: Лента.Ру

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