Россиян попросили не приезжать в Сочи

26 марта 2020     16
Россиян попросили не приезжать в Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил российских туристов не приезжать в город в ближайшее время в связи со вспышкой коронавируса. Такое сообщение он опубликовал на своей странице в Instagram.

По его словам, в настоящее время всем россиянам «жизненно важно» минимизировать любые контакты, в частности, на следующей неделе, с 28 марта по 5 апреля, объявленной президентом страны Владимиром Путиным нерабочей.

«Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта — отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — указал градоначальник. Копайгородский также посоветовал подписчикам наслаждаться общением с близкими и пожелал им не болеть.

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00:01 — 18 марта

Согласно последним данным, в Сочи пять официально выявленных пациентов с COVID-19, всего в Краснодарском крае — девять. В регионе с 26 марта прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, кафе в торговых центрах, и проведение экскурсий.

25 марта сообщалось, что Крым решили уберечь от туристов во время пандемии коронавируса. Глава республики Сергей Аксенов поручил министерству курортов и туризма республики не принимать действий по наращиванию туристического потока в апреле.

В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 410 из них — в Москве. Общее число инфицированных в мире превысило 428 тысяч человек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились.

Источник: Лента.Ру

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