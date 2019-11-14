Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

14 ноября 2019     22
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с банковскими картами

В России мошенники, крадущие деньги с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств. Об этом сообщает газета «Известия».

В Сбербанке изданию рассказали, что злоумышленники чаще всего переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков. Это делается при помощи сервисов, которые позволяют осуществлять переводы по номеру карт (система card2card).

Для перевода человек вбивает банные своей карты, с которой хочет перевести деньги, и данные «виртуального пластика», куда собирается их перевести. Затем ему приходит сообщение с кодом подтверждения, а мошенники, представляясь сотрудниками банка, выманивают этот код. В итоге средства оказываются на виртуальных картах вроде «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.

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00:02 — 25 сентября

Ранее в среду, 13 ноября, сообщалось, что в России увеличилось число преступлений с использованием платежных карт. По подсчетам МВД России, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по статье 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»). Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в четыре раза.

Источник: Лента.Ру

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