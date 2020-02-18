Россиян предупредили о предлагающих тесты на коронавирус хакерах

В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 хакеры начали предлагать в России тесты на наличие заболевания за 19 тыс. рублей. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает РБК со ссылкой на информацию компании Check Point Software Technologies (CPST).

Отмечается, что специалисты в сфере IT-безопасности обнаружили сайт vaccinecovid-19\.com, где предлагается приобрести «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене». Однако в сообщении CPST не говорится о том, успел или кто-нибудь воспользоваться данным предложением.

Кроме того, эксперты подчеркнули возросшее число мошеннических сайтов, связанных с коронавирусом. В CPST отметили, что ссылки на подобные сайты могут быть в фишинговых рассылках, а в тексте письма будет предложено пройти тест на коронавирус или оплатить прививку от этой инфекции.

Ранее в этот день в Центре инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента России рассказали, что при повышении температуры воздуха на улице вероятность распространения коронавируса снижается.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 18 февраля, число жертв заболевания только в КНР достигло 1868 человек, подтвержденных случаев заражения — более 72 тыс. Выписаны из больниц за это время были 1223 пациента.

16 февраля в Китае начали производить лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что текущая ситуация может быть «лишь верхушкой айсберга». Предположительно, первые образцы вакцины будут готовы через полтора года.

Источник: Газета Известия