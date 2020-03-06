Россиян с лайнера Diamond Princess отпустят с карантина в Казани

6 марта 2020     8
Россиян с лайнера Diamond Princess отпустят с карантина в Казани

Россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, планируют отпустить из карантина в ближайшие выходные. Об этом в пятницу, 6 марта, рассказал журналистам президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Я не доктор, не разбираюсь в деталях этого, но все домой пойдут, все будет нормально. Я спросил: «Могут идти домой?» [Ответили]: «Могут», — приводит «РИА Новости» слова Минниханова.

Отмечается, что всего на данный момент в карантине находится восемь граждан России. Четверо из них, в том числе один ребенок, это жители Казани. Они находятся под присмотром врачей с 23 февраля. Несколько дней назад появились подробности об их состоянии. Оказалось, что все пациенты чувствуют себя хорошо и каких-либо проявлений инфекционного заболевания не зафиксировано.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019.

3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. 19 февраля карантин был снят. 1 марта Япония заявила о завершении эвакуации людей с Diamond Princess. Число случаев заражения коронавирусом на борту превысило 700 человек.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, Китае, Иране и Южной Корее.

По данным на 5 марта, количество погибших от коронавируса только в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человека.

Источник: Газета Известия

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