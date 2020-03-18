Россия вдвое увеличит срок службы атомных подлодок

18 марта 2020     15
Россия вдвое увеличит срок службы атомных подлодок

Срок службы атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 971 и 949 увеличится почти вдвое вследствии своевременного и рационального подхода к ремонту, сообщил «Красной звезде» главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

«Будем продолжать ремонт в различных объемах атомных подводных лодок и модернизацию. Будут вестись работы в отношении проектов 667 БДРМ, 971, 949. Отмечу, что в результате такого рационального и логичного подхода к подводному судоремонту, практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949», — сказал главком.

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00:00 — 2 января 2018

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Евменов добавил, что в апреле АПЛ «Вепрь» проекта 971 вернется после ремонта в состав ВМФ.

В январе в издании The National Interest обратили внимание на два основных обстоятельства, указывающих на вымирание российского подводного флота — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых.

В мае 2019 года в блоге navy_korabel на Live Journal обратили внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь атомных подводных лодок.

Источник: Лента.Ру

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