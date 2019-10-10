Россия вывела на орбиту американский спутник

10 октября 2019     12
Россия вывела на орбиту американский спутник

Российский разгонный блок «Бриз-М» вывел на расчетную орбиту американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1).

Об этом сообщила в четверг, 10 октября, в Twitter компания International Launch Services (ILS), которая занимается коммерческими пусками ракет «Протон».

Ракета «Протон-М», которая стартовала с космодрома Байконур в 13:17 мск 9 октября, также доставила на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B.

Это был 19-й российский космический пуск и четвертый для «Протона-М» в 2019 году. Миссия стала рекордной по длительности выведения на орбиту — 15 часов 54 минуты.

Американский аппарат MEV-1 был изготовлен компанией Northrop Grumman. Он впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы спутников.

Предполагается, что MEV-1 будет пристыковываться к спутникам, используя возможности спутников в части контроля высоты и ориентации сборки космических аппаратов.

Коммерческие пуски ракет «Протон-М» осуществляются Центром Хруничева и поставщиком пусковых услуг на зарубежном рынке — российско-американской ILS. Всего с 1996 по 2018 год состоялось 96 коммерческих пусков.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя «Протон-M» с российскими связными космическими аппаратами «Экспресс-80» и «Экспресс-103», запланированный на 2019 год, отложили на весну следующего года.

Источник: Газета Известия

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