Россия выразила готовность принять больше матчей Евро-2020

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о готовности России принять дополнительные матчи чемпионата Европы-2020, который примут 12 стадионов в 11 странах. Об этом сообщает ТАСС.

Чернышенко выступил в ходе заседания координационного совета по проведению российской части Евро. Он отметил, что Россия готова к «любому развитию ситуации». Он добавил, что российская сторона может расширить программу турнира, если такое предложение поступит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Материалы по теме

18:46 — 12 марта

12 марта французский L’Equipe сообщил о грядущем переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы заражения коронавирусом. Решение УЕФА будет объявлено 17 марта. На фоне угрозы заражения УЕФА уже приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.

Источник: Лента.Ру