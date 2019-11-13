Россия запаслась отходами от драгоценностей

13 ноября 2019     17
Россия запаслась отходами от драгоценностей

Количество ввезенных в Россию драгоценных металлов, камней и сделанных из них украшений увеличилось в полтора раза. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По подсчетам аналитиков, в период с января по август текущего года общая сумма импортируемых товаров составила порядка 658,8 миллиона долларов. Это более чем на 45 процентов превышает показатели прошлого года. В числе крупнейших поставщиков значатся Италия, Великобритания и Германия.

Материалы по теме

00:03 — 5 августа

Блестящее падение

Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют

Наибольшие показатели по импорту (+68 процентов — до 197 миллионов долларов) зафиксирован из стран СНГ. Специалисты FinExpertiza подчеркнули, что большая часть товаров — отходы и лом драгоценных металлов — на них приходится около 123,5 миллиона долларов.

По данным российского Минпромторга, в стране сокращается спрос на ювелирную продукцию из драгоценных металлов. В ведомстве подсчитали, что потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза за пять лет — до 41 тонны. Что касается серебра, то рынок сокращается, в том числе, из-за падения покупательной способности населения.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россия запаслась отходами от драгоценностей
Россия запаслась отходами от драгоценностей

Количество ввезенных в Россию драгоценных металлов, камней и сделанных из них украшений увеличилось в полтора раза. Об этом сообщает принадлежащее …


«Риторики больше, чем реальных мер»: почему Евросоюз занялся укреплением своей системы ПРО
«Риторики больше, чем реальных мер»: почему Евросоюз занялся укреплением своей системы ПРО

Совет Евросоюза утвердил 13 новых программ в рамках Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Среди них есть …


Российские военные получат новые огнеметы
Российские военные получат новые огнеметы

В 2020-м году в России должна завершиться разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2. Об этом в интервью газете «Красная звезда» …


Дальний Восток защитят Су-34 с ракетами-убийцами
Дальний Восток защитят Су-34 с ракетами-убийцами

Дальневосточный военный округ укрепили уникальными ракетами Х-35У, которые получили на вооружение бомбардировщики Су-34. Новые ракеты могут незамеченно преодолеть системы ПВО …


Госдума продлила срок переноса рынков в помещения
Госдума продлила срок переноса рынков в помещения

У севастопольских торговцев есть время до 1 января 2025 года. У севастопольских торговцев есть время до 1 января 2025 года. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты