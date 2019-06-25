Россия захотела подтвердить полномочия своей делегации в ПАСЕ

25 июня 2019     9
Россия захотела подтвердить полномочия своей делегации в ПАСЕ

Россия подала заявку на подтверждение полномочий своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Толстого, делегаты из Украины и Великобритании весь день предпринимали попытки затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии. «Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились», — заключил он.

Ранее стало известно, что ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что ПАСЕ отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России. По ее словам, за правки, которые смогли бы заблокировать возвращение, проголосовали 52 евродепутата, 110 выступили против.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

Источник: Лента.Ру

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