Россия захотела стать дальше от Китая и ближе к Западу

4 марта 2020     18
Россия захотела стать дальше от Китая и ближе к Западу

Премьер-министр России Михаил Мишустин захотел восстановить отношения с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет развитые страны Запада. О поручении составить проект соответствующего плана действий со ссылкой на три источника сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что в последние годы России пришлось стать дальше от Запада и, соответственно, ближе к Китаю. В правительстве полагают, что возобновление контактов с ОЭСР позволит пойти в обратном направлении, а значит, улучшит деловой климат и даст сигнал другим международным организациям.

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План присоединения России к ОЭСР утвержден еще в 2007 году. Но с 2014 года, после присоединения Крыма к России, работа практически остановилась, хотя Москва продолжает участвовать в программах организации.

Как отмечают источники агентства, плюсом для России может стать то, что российский премьер поддерживает дружеские отношения с генсеком ОЭСР Анхелем Гурриа. Тот оказался одним из первых западных чиновников, что поздравил Мишустина с назначением.

Вступление в ОЭСР потребует от России взять на себя обязательства по улучшению государственного и корпоративного управления, изменению налоговой политики и снижению уровня коррупции. Признаком сближения мог бы стать статус России как ключевого партнера ОЭСР, которыми уже считаются Китай, Индия и Бразилия.

Накануне ОЭСР выпустила обзор последствий вспышки коронавируса для мировой экономики. По мнению аналитиков, рост ВВП может оказаться самым слабым за более чем десять лет — с окончания финансового кризиса 2009 года. При худшем сценарии рост может замедлиться до 1,5 процента.

В ОЭСР на данный момент входят 36 государств, штаб-квартира организации находится в Париже. Помимо европейских стран, членами организации являются США, Канада, Мексика, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Япония, Южная Корея. Из постсоветских стран вступить смогли только Латвия, Литва и Эстония.

Источник: Лента.Ру

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