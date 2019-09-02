Россия из-за очистки «Дружбы» недосократила добычу нефти

2 сентября 2019     16
Россия из-за очистки «Дружбы» недосократила добычу нефти

Россия сократила добычу нефти только на 143 тыс. баррелей в сутки при квоте в 228 тыс. баррелей из-за последствий ЧП на нефтепроводе «Дружба». Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.

«Меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы («Дружба» – ред.) от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений», — заявил он.

При этом министр пообещал, что уже в сентябре ситуация будет исправлена.

Ухудшение качества нефти в трубопроводе «Дружба» было обнаружено Минском 19 апреля.

30 апреля белорусская сторона полностью прекратила прием сырья из России. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода первоначально стали шесть человек, потом их число выросло до 13. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили сырье на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

В 2018 году ОПЕК и не входящие в картель государства решили снизить производство суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября прошлого года.

2 июля стало известно, что страны ОПЕК+ согласовали продление договоренностей по сокращению добычи нефти на девять месяцев — до апреля 2020 года.

Источник: Газета Известия

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