Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»

29 февраля 2020     7
Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»

Глава корпорации «Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов, говоря о завершении государственных испытаний перспективной торпеды, возможно, имел в виду тепловую торпеду «Футляр», а не электрическую «Ихтиозавр», пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор напоминает, что «Футляр», считающийся преемником торпеды «Физик», имеет двухканальную головку самонаведения, возможность управления по кабелю, дальность хода 60 километров и скорость до 65 узлов.

«Главное ноу-хау внутри — аксиально-поршневой двигатель. По принципу действия он похож на обычный мотор автомобиля. Но поршни торпедного двигателя ходят не вертикально или под углом относительно вала, а параллельно», — пишет обозреватель.

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Автор уверен, что «Футляры» заменят «Физиков» на атомных подводных лодках проектов 955 типа «Борей» и 885 типа «Ясень».

Ранее в феврале военный эксперт Максим Климов в своем блоге mina030 на LiveJournal предположил, что, говоря о завершении государственных испытаний перспективной торпеды, Обносов имел ввиду универсальную электрическую торпеду УЭТ-1Э, созданную в рамках опытно-конструкторской работы «Ихтиозавр».

Источник: Лента.Ру

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