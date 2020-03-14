Россия и Китай захотели соседства на Луне

14 марта 2020     10
Россия и Китай захотели соседства на Луне

Россия и Китай захотели создать общую базу или две по соседству стоящие базы на Луне. Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается на уровне двусторонней рабочей группы. «Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению», — отметил собеседник агентства.

Материалы по теме

00:03 — 17 апреля 2018

Он добавил, что основой для базы станут посадочные аппараты, которые Россия и Китай собираются отправить на Луну в ближайшее время.

В ноябре 2019 года научно-технический совет «Роскосмоса» и бюро Совета Российской академии наук по космосу приняли решение о необходимости доработки эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, изначально разрабатываемого для полетов на Луну. Комплекс обойдется в сумму до 1,7 триллиона рублей, однако до сих пор непонятно, для чего конкретно необходима эта ракета, что ставит под сомнение целесообразность ее создания.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россия и Китай захотели соседства на Луне
Россия и Китай захотели соседства на Луне

Россия и Китай захотели создать общую базу или две по соседству стоящие базы на Луне. Об этом РИА Новости сообщил …


В российском городе ввели режим ЧС из-за взрыва на котельной
В российском городе ввели режим ЧС из-за взрыва на котельной

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Находка Приморского края из-за взрыва на котельной. Об этом сообщил губернатор региона Олег …


В США разработают сайт для проверки на коронавирус
В США разработают сайт для проверки на коронавирус

В США при поддержке компании Google будет разработан сайт, позволяющий пользователям самостоятельно проверить наличие симптомов коронавируса. Об этом объявил американский …


Автоэксперт рассказал о вреде «пенсионерского» стиля езды для двигателя
Автоэксперт рассказал о вреде «пенсионерского» стиля езды для двигателя

Автоэксперт Алексей Ревин рассказал, почему «пенсионерский» стиль езды (плавный разгон с ранними переключениями на повышенную передачу — прим.) вреден для …


Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне
Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Совместную работу для создания баз на Луне обсуждают Россия и Китай, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты