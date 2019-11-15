Россия и Литва обменялись шпионами

Между Россией и Литвой состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами. Об этом заявил начальник литовской контрразведки, слова которого передает Reuters

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