Россия и США договорились о сотрудничестве по борьбе с террором

Россия и США договорились каждый год проводить раунд двустороннего контртеррористического диалога высокого уровня. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Госдепартамента США.

Уточняется, что документ был обнародован по итогам переговоров, которые провели в Вене заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

«Соединенные Штаты и Россия условились на ежегодной основе организовывать американо-российский контртеррористический диалог на высоком уровне», — указано в заявлении.

Стороны обсудили актуальные проблемы антитеррористической повестки и ключевые направления дальнейшего взаимодействия России и США в этой сфере, пишет RT.

3 сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что террористическая угроза в России значительно снизилась благодаря совместным усилиям государства, религиозных организаций и неравнодушных людей.

Источник: Газета Известия