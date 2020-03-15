Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

15 марта 2020     17
Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

Российская военная полиция вышла с Турцией на совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Российский военный журналист Евгений Поддубный отметил, что турецкие военные прибыли к точке встречи, их встретили офицеры российской военной полиции.

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Как сообщали ранее в Минобороны России, патрулирование происходит в соответствии с соглашением, которое было достигнуто во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта. Кроме того, отмечалось, что прошедшие в Анкаре переговоры сторон прошли конструктивно.

5 марта Путин и Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Позднее президент Сирии Башар Асад заявил, что, если американские и турецкие военные не покинут территорию страны, Дамаск сможет применить силу.

Поводом для российско-турецких переговоров на высшем уровне стало резкое обострение ситуации в Идлибе, где в январе началось крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженных оппозиционных сил и террористов. Правительственные силы отвоевали почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставили позади себя ряд турецких наблюдательных постов. После этого Анкара резко нарастила свой военный контингент в регионе и начала операцию «Весенний щит», чтобы оттеснить сирийские войска. Турции также оказывают поддержку лояльные ей боевики.

Источник: Лента.Ру

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