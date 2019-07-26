Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21

26 июля 2019     17
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ 100 и МС-21

Москва и Анкара обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

«В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов. В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ 100, МС-21», — цитирует министра ТАСС.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может пересмотреть договор на поставку американских самолетов Boeing на сумму $10 млрд для авиакомпании Turkish Airlines.

26 июля госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США довели до сведения Анкары неприемлемость ввода в строй российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРК С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должна быть счастлива», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

Источник: Газета Известия

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