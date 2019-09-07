Россия и Украина обменялись заключенными

7 сентября 2019     25
Россия и Украина обменялись заключенными

Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными. Об этом сообщает РИА Новости.

Завершение процедуры обмена подтвердила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Обмен между сторонами ожидался 30 августа, однако он не состоялся по неизвестной причине. После этого в Киеве заверили, что все идет планово и процедура обмена находится в стадии согласования. По информации украинской стороны, обмен должен был состояться по формуле «35 на 35», однако полный список имен пока не известен.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что в списках для обмена числились 70 человек. Среди них — 24 украинских моряка, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе в ноябре прошлого года, режиссер Олег Сенцов и еще десять граждан Украины.

В списке для передачи российской стороне при этом числятся главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, «ценный свидетель» по делу о крушении «Боинга» рейса МН17 Владимир Цемах, а также осужденные за государственную измену украинские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

Предполагалось, что списки могут меняться вплоть до дня обмена.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Севастополец вернётся домой после четырёх лет ареста на Украине
Севастополец вернётся домой после четырёх лет ареста на Украине

Экс-депутат Горсовета попал в списки на обмен и уже прибыл на территорию России. Севастополец Владимир Галичий провёл 2,5 года в украинском …


Путин и Собянин приехали во Дворец художественной гимнастики
Путин и Собянин приехали во Дворец художественной гимнастики

Президент России Владимир Путин приехал во Дворец художественной гимнастики в московском спорткомплексе «Лужники». Вместе с ним приехал мэр Москвы Сергей …


Россия и Украина обменялись заключенными
Россия и Украина обменялись заключенными

Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными. Об этом сообщает РИА Новости. Завершение процедуры обмена подтвердила уполномоченная по правам человека …


В Коктебеле открылся XI международный фестиваль «Live in Blue bay»
В Коктебеле открылся XI международный фестиваль «Live in Blue bay»

Фестиваль приготовил насыщенную программу для любителей джаза – с 6 по 8 сентября на его трех площадках выступят более сотни …


На всей трассе «Таврида» появятся камеры фиксации ПДД
На всей трассе «Таврида» появятся камеры фиксации ПДД

Установка приборов видеофиксации запланирована на следующий год. В 2020 году на трассе «Таврида», всей протяжённости, будут установлены камеры фиксации нарушений …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты