Россия накормит китайцев пряниками

Российские предприниматели начали экспорт пряников в Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Alibaba Group по глобальным инициативам Брайана Вонга.

«За последний месяц только один магазин продал 50 тысяч упаковок пряников», — уточнил он. Также Вонг добавил, что высоким спросом на китайском рынке пользуются российские продукты питания, косметика и изделия ручной работы. «Россия сильна в определенных областях: мясо-молочное производство, рыба, но даже важнее тот факт, что все эти продукты полезны, безопасны и даже иногда относятся к категории органических», — подытожил он.