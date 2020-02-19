Россия напечатает деньги для другой страны

19 февраля 2020     10
Россия напечатает деньги для другой страны

Россия напечатает банкноты для Венесуэлы, пишет Bloomberg. Гознаку поступил заказ на изготовление 300 миллионов купюр боливар.

По данным агентства, заказ поступил еще в ноябре прошлого года, когда был подписан соответствующий контракт. Общий номинал купюр, который предстоит изготовить российскому предприятию, составляет примерно 143 миллиона долларов. За это Каракас должен будет заплатить Москве 7,4 миллиона долларов.

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Это не первый случай, когда Россия изготавливает банкноты для другой страны. В настоящее время она поставляет готовые купюры Сирии, Ливану, Лаосу, Малайзии, Гватемале и Белоруссии.

Венесуэла прежде заказывала изготовление банкнот британской компании De La Rue, которая является одним из мировых лидеров отрасли. Однако последняя отказалась от сотрудничества из-за накопленного долга в 23 миллиона долларов.

Источник: Лента.Ру

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