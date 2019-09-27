Россия обвинила США в открытом пособничестве террористам

Министерство иностранных дел России прокомментировало очередные антироссийские санкции со стороны США, которые были введены за поставки авиатоплива в Сирию российским военным.

«Поскольку ВКС России с 2015 года оказывают сирийским правительственным войскам содействие в борьбе с террористическими группировками, получается, что США открыто встали на сторону террористов», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве отметили, что для России санкции не представляют ничего нового. Дипломаты подчеркнули, что страна продолжит бороться с террористами в Сирии несмотря на противодействие со стороны США. «Решительно осуждаем циничность и беспринципность политики Вашингтона», — заключили в МИД.

Об очередном расширении санкций со стороны США стало известно 26 сентября. Под ограничения попали три гражданина России, которые работают в компании «Совфрахт», пять судов, а также логистическая фирма Maritime Assistance. Все они участвовали в поставках авиатоплива для российского контингента в Сирии, поддерживая таким образом режим президента этой страны Башара Асада.

Источник: Лента.Ру