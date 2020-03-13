Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС с 16 марта

Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС с 16 марта, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием в пятницу, 13 марта.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года <…> c территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского Союза и в обратном направлении», — говорится в сообщении штаба, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Также страна ограничивает авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, останутся лишь рейсы в столицы стран и чарты для вывоза россиян

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Источник: Газета Известия