Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией

Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за эпидемии коронавируса с 13 марта. Об этом сообщает ТАСС .

Россия запрещает выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса 20:23 Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных с 13 марта. …



Финальный этап Кубка Федерации по теннису перенесён на неопределённый срок 20:25 Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение перенести финальную стадию Кубка Федерации—2020 в связи с угрозой распространения коронавируса. © Diorgenes …



Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за эпидемии коронавируса с 13 марта. Об этом сообщает ТАСС. Источник: …



Россия перестанет выдавать визы итальянцам Российские власти приняли решение временно прекратить выдачу виз гражданам Италии с 13 марта. Об этом в среду, 11 марта, сообщает …

