Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за эпидемии коронавируса с 13 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Источник: Лента.Ру
Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за эпидемии коронавируса с 13 марта. Об этом сообщает ТАСС.
Источник: Лента.Ру
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Россия запрещает выдачу виз гражданам Италии из-за коронавируса
20:23 Россия вводит временный запрет на выдачу гражданам Италии виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных с 13 марта. …
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Финальный этап Кубка Федерации по теннису перенесён на неопределённый срок
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Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией
Россия ограничит авиасообщение с Германией, Испанией, Италией и Францией из-за эпидемии коронавируса с 13 марта. Об этом сообщает ТАСС. Источник: …
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Россия перестанет выдавать визы итальянцам
Российские власти приняли решение временно прекратить выдачу виз гражданам Италии с 13 марта. Об этом в среду, 11 марта, сообщает …
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Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выплатить по 75 тысяч рублей российским ветеранам в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. …