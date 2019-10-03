Россия оказалась родиной Черной смерти

3 октября 2019     15
Россия оказалась родиной Черной смерти

Очаг второй в мировой истории эпидемии чумы, нередко называемой Черной смертью, обнаружен в окрестностях города Лаишево (Татарстан). Соответствующее исследование международного коллектива ученых опубликовано в Nature Communications.

Специалисты проанализировали 34 генома людей из 10 европейских захоронений, в том числе из России, пострадавших в XIV веке от заболевания. Исследования показали, что древнейший представитель чумной палочки Yersinia pestis, ответственный за вторую эпидемию в Европе, находится под современным Лаишевым.

Ученые отмечают, что, вероятнее всего, болезнь проникла в Европу из данного места, однако на территорию современного Татарстана чума могла попасть из Азии, проверка этого требует дополнительных исследований.

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09:23 — 18 января 2014

В июне международная группа ученых выяснила, что первая в истории человечества пандемия чумы — Юстинианова чума — была вызвана сразу несколькими штаммами бактерии Yersinia pestis, а не одной разновидностью возбудителя.

Вторая европейская эпидемия чумы началась в 1346 году со вспышек заболевания в Поволжье и Причерноморье. За семь лет болезнь уничтожила около 60 процентов населения Европы. Впоследствии отдельные вспышки эпидемии наблюдались до начала XVIII века. Первая эпидемия стартовала в VI веке, третья — в XIX веке.

Источник: Лента.Ру

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