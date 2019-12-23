Россия опровергла слухи о поставках газа Украине

Слухи о заключенных контрактах на поставку российского газа на Украину не соответствуют действительности. Информацию опроверг вице-премьер России Дмитрий Козак, передает «Интерфакс».
Козак напомнил, что переговоры по прямым поставках решено начать только после новогодних праздников. По его словам, на Украине сейчас начинается «буря в стакане воды».
«У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола», — подчеркнул он, имея в виду договоренности, достигнутые после двухдневных переговоров в Берлине и Минске.
Накануне, 22 декабря источник украинского издания LIGA.net на нефтегазовом рынке рассказал, что контракт о прямых поставках российского газа в республику подписали пять компаний. Они якобы должны начаться уже с 1 января.
Материалы по теме20:02 — 21 декабря
ОбошлосьТретья газовая война откладывается. Россия и Украина договорились о транзите в Европу
После этого бывший президент Украины, а в настоящее время депутат Верховной Рады и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал ввести санкции против этих украинских компаний.
В пятницу, 20 декабря, стало известно, что Россия и Украина договорились о транзите газа в Европу на ближайшие пять лет. «Газпром» пообещал перевести «Нафтогазу» почти три миллиарда долларов долга, возникшие после решения Стокгольмского арбитража, но добился сокращения объемов прокачки газа с 2021 года до 40 миллиардов кубометров. В ближайшие дни компании должны будут подписать договор.
Источник: Лента.Ру