Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

6 июля 2019     9
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией. Ответ опубликован в Facebook-аккаунте ведомства.

Руд заявила, что предпринятые российской стороной меры «несправедливые, ненужные и непропорциональные». В ведомстве напомнили об американских санкциях, «жертвами» которой стали многие стран, «осуществляющие независимую внешнюю политику».

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