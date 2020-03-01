Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии

1 марта 2020     8
Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в Сирии

Россия отказалась гарантировать безопасность полетов турецкой авиации после закрытия властями Сирии неба над провинцией Идлиб. Об этом сообщил глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев, передает ТАСС.

По словам Журавлева, сирийское правительство было вынуждено объявить о закрытии воздушного пространства над Идлибом.

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О закрытии закрытии воздушного пространства над всей северо-западной частью Сирии для самолетов и беспилотных аппаратов было объявлено ранее 1 марта. Командование сирийской армии отметило, что любые воздушные цели будут считаться вражескими и подлежат уничтожению.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Источник: Лента.Ру

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