Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии

13 февраля 2020     5
Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии

Россия отказалась голосовать за резолюцию по Ливии, которую утвердил Совбез ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, пока что неясно, готовы ли все стороны конфликта в Ливии выполнять принятые на конференции решения. Небензя сказал, что Россия не раз подчеркивала важность данного шага в ходе подготовки берлинского форума и после его завершения.

В тексте резолюции говорится, что Совбез утверждает итоги берлинской конференции по Ливии и подтверждает необходимость прекращения огня при первой же возможности без каких-либо предварительных условий. Также Совет безопасности ООН напомнил об обязательстве воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии. Автором резолюции является Великобритания, ее поддержали 14 стран.

Ранее в январе В ООН рассказали о нарушивших договоренности по Ливии странах. Какие конкретно страны нарушили эмбарго на поставки оружия в страну, не уточнялось.

Международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии прошла в Берлине 19 января. В переговорах приняли участие лидеры России, Германии, Франции, Великобритании, Турции, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и представители других международных организаций. По итогам конференции стороны согласовали итоговый документ, предусматривающий решение ряда проблем в Ливии. Помимо прочего, было принято решение о введении эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта и усиленный мониторинг выполнения этого решения.

Источник: Лента.Ру

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