Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть

7 февраля 2020     17
Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть

Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Источник: Лента.Ру

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