Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть

Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

Кабмин постановил усилить защиту Крыма от террористов Полная антитеррористическая защита объектов в Крыму должна быть обеспечена к началу 2023 года. Согласно постановлению Правительства, на территории Крыма должна быть обеспечена полная антитеррористическая …



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Лавров передал Мадуро «самый добрый привет» от Путина Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему пожелание успехов от президента РФ …



Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Источник: Лента.Ру

