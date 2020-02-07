Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.
Источник: Лента.Ру
Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.
Источник: Лента.Ру
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Кабмин постановил усилить защиту Крыма от террористов
Полная антитеррористическая защита объектов в Крыму должна быть обеспечена к началу 2023 года. Согласно постановлению Правительства, на территории Крыма должна быть обеспечена полная антитеррористическая …
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В Севастополе перекрыт проезд вниз по спуску Котовского из-за гололеда
В связи с гололедицей, в Севастополе перекрыт проезд по спуску Котовского. «Севастопольский Автодор» совместно с сотрудниками ГИБДД и МЧС организовал работу …
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Лавров передал Мадуро «самый добрый привет» от Путина
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро передал ему пожелание успехов от президента РФ …
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Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть
Россия отказать дать Белоруссии скидку на нефть. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак. Источник: Лента.Ру
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Задержан севастополец, похитивший у матери ноутбук
Молодой человек вынес из квартиры 59-летней матери ноутбук, пока она была на работе. Злоумышленник сдал технику в комиссионный магазин, а …