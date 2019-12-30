Россия отреагировала на религиозный кризис в Черногории

30 декабря 2019     15
Россия отреагировала на религиозный кризис в Черногории

Россия серьезно озабочена новым законом Черногории, по которому стало возможным изымать собственность у Сербской православной церкви в пользу местной, которая стремится получить автокефалию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД России.

«Речь идет об усилении административного нажима на Сербскую православную церковь с целью ее полного выдавливания из Черногории», — так отреагировало внешнеполитическое ведомство России на черногорский кризис. В Москве напомнили, что в ряде городов страны прошли массовые протесты с участием религиозных деятелей. Кроме того, МИД отметил необходимость соблюдать законные права канонических православных церквей, что позволит добиться сплоченности и единства православия.

27 декабря сообщалось, что несколько тысяч черногорцев пошли протестным маршем к столице страны Подгорице. Множество людей из разных городов страны вышли протестовать из-за того, что в парламенте не приняли поправки к закону о вероисповедании.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович захотел добиться автокефалии для черногорской православной церкви, как это сделала Украина. Черногорские министры провели закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» и теперь могут изъять имущество Сербской православной церкви.

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Источник: Лента.Ру

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