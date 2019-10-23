Россия подтвердила прибытие своих военных на сирийско-турецкую границу

23 октября 2019     22
Россия подтвердила прибытие своих военных на сирийско-турецкую границу

Российская военная полиция прибыла в сирийский город Кобани на границе с Турцией. Эту информацию подтвердило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Сообщается, что российские военные полицейские встретились с сотрудниками местной администрации и обсудили вопросы по совместному выполнению имеющихся задач. Россия начнет патрулирование Кобани 23 октября.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

О начале военной операции Турции против курдов и запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» было объявлено 9 октября. Власти США отказались помогать курдам, долгое время пользовавшимся поддержкой Вашингтона, и объявили о выводе армии с севера Сирии. Американских солдат было решено перебросить в Ирак, однако там заявили, что у США нет разрешения на пребывание на территории страны больше, чем на месяц.

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Источник: Лента.Ру

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