Россия понадеялась на дружбу с Грузией

9 октября 2019     4
Россия понадеялась на дружбу с Грузией

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что российская сторона надеется нормализовать отношения с Грузией. Об этом сообщает ТАСС.

Руденко рассказал о надежде российских властей на то, что «положение дел вернется в русло до июньских событий».

Он также прокомментировал встречу глав МИД России и Грузии в Нью-Йорке, которая произошла 26 сентября. Замглавы ведомства рассказал, что беседа была конкретной, и выразил надежду на то, что грузинская сторона услышит отправленный Россией «сигнал».

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23:51 — 21 июня

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

Источник: Лента.Ру

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