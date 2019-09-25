Россия порассуждала об альтернативных поставщиках газа на Украину

25 сентября 2019     1
Россия порассуждала об альтернативных поставщиках газа на Украину

Единственным экспортером газа из России, в частности, на Украину, на данный момент является «Газпром». Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

По словам министра, никаких изменений по этому вопросу пока что не предвидится. «А если украинское законодательство предусматривает [допуск] еще кого-то, то это надо у них спросить», — сказал он.

Материалы по теме

00:02 — 5 сентября

Всех переиграли

Польша решила обхитрить Россию: она купит газ у США и продаст Украине

Кроме того, российская сторона выступает за отказ Украины от финансовых претензий к «Газпрому», так как это поможет достигнуть договоренностей между странами по газу, добавил Новак. Он также подчеркнул, что для России принципиальны прямые закупки газа украинской стороной.

Ранее «Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Вначале суд постановил взыскать с российской компании 4,637 миллиарда долларов за снижение транзита газа.

«Газпром» задолженность не признает. Он обжаловал решения арбитража в марте 2018 года и подал иск в арбитраж на расторжение контрактов с «Нафтогазом». Слушания по этому делу назначены на февраль 2020 года.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россия порассуждала об альтернативных поставщиках газа на Украину
Россия порассуждала об альтернативных поставщиках газа на Украину

Единственным экспортером газа из России, в частности, на Украину, на данный момент является «Газпром». Об этом заявил российский министр энергетики …


Премьер-министр Британии рассказал о своей политики в отношении РФ
Премьер-министр Британии рассказал о своей политики в отношении РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях Генеральной ассамблеи ООН заявил, что у него «очень позитивная политика» в отношении России. «Очень …


«Ухудшенная версия Хиллари Клинтон»: как повлияет на президентскую гонку в США падение популярности Джо Байдена
«Ухудшенная версия Хиллари Клинтон»: как повлияет на президентскую гонку в США падение популярности Джо Байдена

Согласно нескольким опросам общественного мнения, которые провели в течение последних недель американские социологи, на первое место среди кандидатов в президенты …


У «Артека» появится двухмачтовая шхуна
У «Артека» появится двухмачтовая шхуна

Двухмачтовая гафельная шхуна сейчас направляется в “Артек”. По прибытии ею займутся юные корабелы – судно начнут готовить к службе в …


США объяснили невыдачу виз российской делегации
США объяснили невыдачу виз российской делегации

Представитель Госдепартамента США прокомментировала отказ в выдаче американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН. Ее слова передает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты