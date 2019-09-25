Россия порассуждала об альтернативных поставщиках газа на Украину

Единственным экспортером газа из России, в частности, на Украину, на данный момент является «Газпром». Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.

По словам министра, никаких изменений по этому вопросу пока что не предвидится. «А если украинское законодательство предусматривает [допуск] еще кого-то, то это надо у них спросить», — сказал он.

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Кроме того, российская сторона выступает за отказ Украины от финансовых претензий к «Газпрому», так как это поможет достигнуть договоренностей между странами по газу, добавил Новак. Он также подчеркнул, что для России принципиальны прямые закупки газа украинской стороной.

Ранее «Нафтогаз» сообщил об увеличении долга «Газпрома» по решениям Стокгольмского арбитража до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Вначале суд постановил взыскать с российской компании 4,637 миллиарда долларов за снижение транзита газа.

«Газпром» задолженность не признает. Он обжаловал решения арбитража в марте 2018 года и подал иск в арбитраж на расторжение контрактов с «Нафтогазом». Слушания по этому делу назначены на февраль 2020 года.

Источник: Лента.Ру