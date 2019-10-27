Россия потребовала от США доказательств пребывания лидера ИГ в Идлибе

США должны предоставить прямые доказательства пребывания лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади в Идлибе на территории, подконтрольной террористам «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майора Игорь Конашенков, пишет RT.

«Вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации “Идлиб” управляется и контролируется сирийским филиалом “Аль-Каиды” (запрещена в России)», — сказал он. По словам Конашенкова, эта группировка всегда уничтожала боевиков ИГ и любого его представителя прямо на месте как главных конкурентов за власть в Сирии. Аль-Багдади не мог спокойно пребывать на той территории, уверен представитель оборонного ведомства.

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14:19 — Сегодня

Ранее, 27 октября, Трамп рассказал, что ликвидацией аль-Багдади занимались силы специальных операций страны. Помимо главаря террористической группировки, американские силы уничтожили его подручных и значительное число боевиков. Во время спецоперации аль-Багдади подорвал пояс смертника. «Он умер как трус, убегая и плача», — отмечал президент США.

В результате операции, утверждает американский лидер, не пострадал ни один американский военный, а также были освобождены 11 маленьких детей. Лидер США также поблагодарил Россию, Сирию, Ирак и Турцию за то, что содействовали подобному исходу. Он указал, что они помогали бороться с группировкой.

В российском Минобороны усомнились в ликвидации главаря ИГ.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру