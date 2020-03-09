Россия пошлет Ирану маски для борьбы с коронавирусом

9 марта 2020     4
Россия пошлет Ирану маски для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве исламской республики в Москве.

В дипмиссии также отметили, что приглашение иранского президента Хасана Роухани российскому и турецкому лидерам собраться в Тегеране по-прежнему в силе. По состоянию на 9 марта, в стране более 7 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, однако это не помешает провести встречу астанинской тройки, заявили в посольстве.

Опрошенные «Известиями» эксперты сомневаются в необходимости проводить саммит именно сейчас — и из-за ситуации с коронавирусом в Иране, и потому, что все основные вопросы уже обсуждены в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подробнее читайте в материале «Известий» 10 марта.

Источник: Газета Известия

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