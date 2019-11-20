Россия предложила США и КНДР продолжить диалог по денуклеаризации

Россия призывает США и КНДР к продолжению диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова сообщил ТАСС.

По его словам, только путем мирного диалога можно решать те проблемы, которые существуют в отношениях между двумя странами, а также увеличить доверие.

17 ноября в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты и Южная Корея отложили военные учения, запланированные на конец месяца. По словам американской стороны, причиной того была цель «создания условий, способствующих дипломатии и миру».

5 ноября Дональд Трамп написал письмо лидеру Южной Кореи Мун Чжэ Ину, в котором подчеркнул приверженность США мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова.

Соединенные Штаты и Северная Корея начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризации КНДР в обмен на гарантии безопасности и отмены санкций со стороны Вашингтона. После этого лидеры еще дважды встречались, однако серьезных успехов в переговорах не достигли.

Источник: Газета Известия