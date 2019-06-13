Россия предложила Украине помириться

Россия предложила Украине мировое соглашение по разбирательству «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак , которого цитирует ТАСС .

Елена Голубева о депутатах Севастополя, которых нет Никто из так называемых “прогубернаторских” депутатов Законодательного собрания не пришёл на слушания по законопроекту “Об исполнении бюджета города Севастополя за 2018 год”. Напомним, …



Крым готовится к паводку МЧС предупредило об ожидающемся подъеме уровня воды в реках Крыма вечером 13 июня и в течение 14 июня. Об этом …



Вести Севастополь 13.06.2019 Выпуск 17:00 Главные темы выпуска: – Бесплатный проезд только по единой карте! Переходный период на новую систему оплаты в городском транспорте заканчивается …



Бизнесмены Севастополя встретились за завтраком с сотрудниками МЧС Региональное отделение общественной организации «ОПОРА РОССИИ» устроило встречу предпринимателей города с руководством Главного управления МЧС. Она прошла в формате бизнес-завтрака, …

