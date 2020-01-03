Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти

3 января 2020     41
Россия приблизилась к рекордному уровню добычи нефти

В 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 11,25 миллиона баррелей нефти в сутки. На это указывает Bloomberg.

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По данному показателю Россия приблизилась к достижению 1987 года — в СССР добывались рекордные 11,416 миллиона баррелей в день. Отмечается, что в 2018 году извлекалось на 0,8 процента меньше.

Столь высоких показателей удалось добиться, несмотря на соглашение с нефтяным картелем ОПЕК, по которому члены организации договорились снизить уровень добычи нефти для корректировки цен на топливном рынке. Россия, не входящая в ОПЕК, присоединилась к соглашению и обязалась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в день с базового уровня октября 2018 года.

Новое соглашение с ОПЕК предусматривает, что Россия сократит добычу еще на 70 тысяч баррелей в сутки. Министр энергетики России Александр Новак ранее говорил, что соглашение не может длиться вечно. Bloomberg подсчитал, что по его окончании Россия способна выставить на рынок дополнительно до 500 тысяч баррелей в сутки.

Источник: Лента.Ру

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