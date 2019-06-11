Россия призвала США продлить договор о СНВ-3

11 июня 2019     24
Россия призвала США продлить договор о СНВ-3

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продление Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) необходимо для укрепления международной безопасности. Об этом во вторник, 11 июня, пишет ТАСС.

«Необходимо удвоить усилия, чтобы сохранить скелет, костяк, базис того, что на протяжении десятилетия служило хорошую службу делу укрепления международной безопасности и нашей национальной безопасности. Как минимум нужно озаботиться задачей продления Договора о СНВ еще на пять лет для того, чтобы появилось время для углубленных обсуждений новой конфигурации в этой сфере», — подчеркнул он.

Кроме того, Рябков отметил, что заявления Вашингтона на тему нарушения Россией договора по ядерным испытаниям ложные. «Ничего подобного не происходит. Мы строжайшим образом соблюдаем свой мораторий», — сказал он.

6 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна не будет продлевать Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если этого никто не хочет.

СНВ-3 был подписан Вашингтоном и Москвой в 2010 году. Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Источник: Газета Известия

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