Россия проверит ветеранов Латышкого легиона СС на причастность к геноциду

Следственный комитет России детально изучит список ветеранов Латышского легиона СС из доклада фонда «Историческая память» и фонда поддержки и развития еврейской культуры, традиций, образования и науки. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, в представленном документе имеются достаточно полные анкетные данные лиц, которые позволят провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам.

Проверка пройдет в рамках расследуемых уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдиса Лациса.

СКР уже проверяет более 50 лиц на причастность к преступлениям нацистов. Среди них — легионеры Латышского СС.

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Петренко отметила, что некоторые указанные в докладе люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности военными трибуналами в период с 1940 по 1950 год, вследствие чего исключается их повторное уголовное преследования, если не будет доказательств их причастности к более поздним преступлениям.

16 марта были обнародованы имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, проживающих в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии, сообщает РИА Новости.

Глава фонда «Историческая память» Александр Дюков напомнил, что легионерам в свое время разрешили жить за рубежом, но там их не проверяли на причастность к военным преступлениям. В годы ВОВ латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное (Новгородская область).

Латышский легион СС был создан нацистской Германией на территории оккупированной Латвии.

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Источник: Лента.Ру