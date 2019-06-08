Россия проследит за учениями НАТО

8 июня 2019     7
Россия проследит за учениями НАТО

Российские корабли проследят за учениями НАТО BALTOPS-2019, которые начнутся 9 июня в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, за маневрами будут наблюдать ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень». Помимо этого к работе привлекут силы разведки.

В апреле корабли Черноморского флота России следили за учениями НАТО «Морской щит», которые прошли в Черном море. За маневрами наблюдали разведывательные корабли, а также береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал».

Учения BALTOPS-2019 пройдут с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря. В них примут участие 18 стран-членов НАТО. В маневрах будут задействованы более 40 военных кораблей, 12 тысяч военнослужащих и 40 летательных аппаратов. Также в учениях примут участие силы 2-го оперативного флота ВМС США, воссозданного в 2018 году.

Источник: Лента.Ру

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