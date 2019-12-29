Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

29 декабря 2019     17
Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею разгромила своих соперников из Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча состоялась 28 декабря в чешском городе Острава. Российские спортсмены забросили шесть безответных шайб в ворота канадских хоккеистов.

По информации портала Сhampionat.com, Канада впервые в истории своих выступлений на молодежных первенствах уступила с разницей в шесть шайб. Ранее канадская молодежная сборная всего трижды терпела поражения в пять шайб, два из них — от сборных России и Советского Союза.

26 декабря в стартовом матче соревнований сборная России проиграла своим чешским соперникам со счетом 3:4.

Источник: Газета Известия

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