Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею разгромила своих соперников из Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

Встреча состоялась 28 декабря в чешском городе Острава. Российские спортсмены забросили шесть безответных шайб в ворота канадских хоккеистов.

По информации портала Сhampionat.com, Канада впервые в истории своих выступлений на молодежных первенствах уступила с разницей в шесть шайб. Ранее канадская молодежная сборная всего трижды терпела поражения в пять шайб, два из них — от сборных России и Советского Союза.

26 декабря в стартовом матче соревнований сборная России проиграла своим чешским соперникам со счетом 3:4.

Источник: Газета Известия