Россия расширила программу межгосударственных кредитов

11 июля 2019     13
Россия расширила программу межгосударственных кредитов

За пять месяцев 2019 года Россия профинансировала из бюджета иностранные правительства на 79 млрд рублей. Программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась с 236 млрд, как предполагалось в начале года, до 293 млрд рублей, следует из данных Федерального казначейства и поправок в бюджет. Это крупнейшая программа займов за последние пять лет.

Замглавы Минфина Сергей Сторчак отказался комментировать «Известиям» обстоятельства кредита и назвать страну-заемщика, сославшись на закрытость этой информации. В Счетной палате также назвали информацию конфиденциальной.

Аналитики, опрошенные изданием, предполагают, что заемщиком стала страна из дальнего зарубежья, так как кредиты, выдаваемые союзникам по СНГ традиционно официально анонсируются.

Подробнее читайте в материале «Известий» 12 июля

Источник: Газета Известия

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Россия расширила программу межгосударственных кредитов
Россия расширила программу межгосударственных кредитов

За пять месяцев 2019 года Россия профинансировала из бюджета иностранные правительства на 79 млрд рублей. Программа выдачи межгосударственных кредитов расширилась …



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