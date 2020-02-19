Россия резко снизила вложения в госбумаги США

19 февраля 2020     11
Россия резко снизила вложения в госбумаги США

Россия в декабре 2019 года резко сократила объем вложений в американские госбумаги — на 1,5 миллиарда долларов (по сравнению с ноябрем), до 9,974 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

Согласно данным ведомства, долгосрочными вложениями являются 4,27 миллиарда долларов, краткосрочными — 5,7 миллиарда долларов.

До декабря объем вложений России в американские гособлигации рос три месяца. В сентябре он вырос до 10,8 миллиарда долларов, затем немного снизился, а в ноябре резко увеличился до 11,491 миллиарда.

Лидером держателей американского госдолга остается Япония с показателем 1,15 триллиона долларов. На втором месте Китай с 1,07 триллиона, на третьем — Великобритания с 332,6 миллиарда долларов.

Источник: Лента.Ру

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