Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

22 марта 2020     8
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст трехмерную карту Луны для определения места высадки российских космонавтов. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на заседании Совета РАН по космосу.

«Впервые мы с помощью стереосъемки создадим топографическую карту Луны с разрешением 2-3 метра. На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью», — цитирует российского физика «РИА Новости» 22 марта.

Петрукович отметил, что снимки, полученные с аппарата «Луна-26», ученые смогут проанализировать для более точного изучения поверхности естественного спутника Земли. Карты с точным определением высоты рельефа позволят российским космонавтам построить гарантированный навигационный путь для последующих миссий на Луне по сравнению с «плоскими» изображениями американской станции Lunar Reconnaissance Orbiter.

Он добавил, что «Луна-26» проведет свою работу за один год на низкоорбитальном расстоянии порядка 60 километров, а затем будет переведена на эллиптическую орбиту для проведения исследований и передачи ежедневных данных в течение 30 лет.

Космический аппарат планируется запустить с помощью ракеты-носителя «Союз 2.1б» с космодрома «Восточный» в 2024 году.

«Луна-26» является одним из проектов первой части российской космической миссии «Луна-Ресурс-1». Помимо него в программе будет задействован посадочный модуль «Луна-27», который займется сбором грунта и анализом экзосферы спутника Земли. Его запуск ожидается в 2025 году.

Ранее «Роскосмос» совместно с Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина анонсировали первый российский проект по освоению естественного спутника Земли «Луна-25» (бывший «Луна-Глоб»). Однако впоследствии ему присвоили статус технологического аппарата, который будет выполнять разведывательную миссию. Запуск запланирован на 1 октября 2021 года, запасная дата пуска 30 октября 2021 года.

19 марта NASA объявили о приостановке американской космической миссией «Артемида» по освоению Луны из-за эпидемии коронавируса.

Источник: Газета Известия

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