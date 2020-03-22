Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет место для высадки космонавтов

22 марта 2020     16
Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет место для высадки космонавтов

Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет на ней место для высадки первых космонавтов. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, передает РИА Новости.

Российский орбитальный аппарат «Луна-26» впервые с помощью стереосъемки создаст топографическую карту Луны. «На плоскости это уже есть после работы американских спутников, но здесь мы получим с помощью обработки стереоизображений и анализа освещенности универсальную карту высот всей Луны с высокой точностью», — объяснил Петрукович. Он рассказал, что высота орбиты «Луны-26» во время полета над лунной поверхностью составит около 60 километров. Запуск орбитального аппарата планируется на 2024 год.

По его словам, стереокарта позволит анализировать лунные структуры и их происхождение. «Во-вторых, это обеспечение данных для автономной навигации будущих пилотируемых и автоматических миссий к Луне», — добавил ученый.

Ранее в марте руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов назвал дату первого в современной России пуска на Луну. По его словам, запуск российского космического аппарата «Луна-25» запланирован на 1 октября 2021 года.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В США назвали основной недостаток бомбардировщика Ту-160
В США назвали основной недостаток бомбардировщика Ту-160

05:58 Американский журнал The National Interest опубликовал статью в которой назвал отсутствие стелс-технологий основным недостатком российского стратегического бомбардировщика Ту-160. РИА …


В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-2019
В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-2019

06:20 Немецкий журналист Андре Баллин заявил, что Россия справляется с распространением нового коронавируса COVID-2019 благодаря своевременным мерам. АГН «Москва» © …


В Мексике при крушении вертолета погиб военный
В Мексике при крушении вертолета погиб военный

В мексиканском штате Веракрус разбился многоцелевой вертолет Black Hawk, погиб один военный. Об этом сообщается на странице Военно-морского флота страны …


Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет место для высадки космонавтов
Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет место для высадки космонавтов

Россия создаст трехмерную карту Луны и выберет на ней место для высадки первых космонавтов. Об этом рассказал директор Института космических …


Назван средний инкубационный период COVID-19
Назван средний инкубационный период COVID-19

Сотрудники Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге (США) назвали средний инкубационный период COVID-19. Об этом сообщается на сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты