Россия сократит закупки валюты до минимума

Министерство финансов России в марте сократит закупки иностранной валюты до минимума с момента вступления в силу бюджетного правила, то есть с начала 2018 года. На эти цели потратят 133,3 миллиарда рублей, сказано в сообщении ведомства.

Операции проведут с 6 марта по 6 апреля. Ежедневная сумма закупки составит 6,3 миллиарда рублей. Такое решение принято по итогам расчетов объема дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте в размере 172,1 миллиарда рублей.

Материалы по теме

00:01 — 6 февраля

Смертельный коронавирус ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир

В январе сумма закупок составила 309,9 миллиарда рублей, а в феврале — 214,2 миллиарда. Предыдущее минимальное значение зафиксировано в сентябре 2019 года — 187,1 миллиарда рублей. Рекордными остаются закупки в ноябре 2018-го — 525,8 миллиарда.

Дополнительные нефтегазовые доходы высчитываются исходя из превышения рыночной цены над ценой отсечения, которая составляет 42,4 доллара за баррель. В феврале средняя стоимость российской нефти Urals составила 54,2 доллара (годом ранее — 63,85 доллара), при этом в конце месяца она временно опускалась даже до 47 долларов за баррель.

Согласно обновленному макропрогнозу правительства, средняя стоимость Urals по итогам года должна составить 57,7 доллара за баррель. К концу февраля ее стоимость сократилась до 45,5 доллара за баррель. В среду, 4 марта, она колеблется на уровне 46 долларов за баррель. Цена Urals рассчитывается через стоимость эталонной марки Brent и дисконт. Проблемы с поставками в Белоруссию, сохраняющиеся с начала года, привели к увеличению предложения и, соответственно, росту дисконта.

Цены на нефть в мире испытывают давление из-за распространения коронавируса. Эксперты Standard Chartered Bank не исключают, что если страны ОПЕК+ на встрече в марте не смогут договориться о снижении добычи, то нефть протестирует уровень 30 долларов за баррель.

Источник: Лента.Ру