Россия спишет долг очередной африканской стране

21 октября 2019     18
Россия спишет долг очередной африканской стране

Остаток долга Эфиопии перед Россией в размере 163,6 миллиона долларов вскоре спишут по схеме «долг в обмен на развитие». Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин.

Накануне саммита «Россия — Африка» он напомнил, что Москва списала африканским странам накопившиеся за советский период долги в размере около 20 миллиардов долларов.

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По словам главы государства, речь шла не столько о великодушии, сколько о прагматизме. Многие страны все равно не были способны оплачивать проценты по кредитам и никогда не вернули бы деньги. Вместо этого стороны смогли начать сотрудничество заново, что стало «оптимальным для всех вариантом».

Российский лидер рассказал, что сейчас по такой же схеме исполняются соглашения с Мозамбиком, Мадагаскаром и Танзанией. Проект аналогичного документа с Эфиопией готовится для подписания.

«Долг в обмен на развитие» означает, что списание долгов проводится в обмен на преференции. Например, разрешение на работу российских компаний, разработку месторождений или доступ к стратегическим областям экономики в приоритетном порядке. Первый саммит «Россия — Африка» пройдет в Сочи 23-24 октября. На него пригласили глав всех 54 государств континента. Из них свое участие подтвердили 40 политиков. Одновременно с саммитом пройдет и экономический форум

Россия регулярно списывает долги зарубежным странам. С момента независимости сумма списаний превысила 140 миллиардов долларов. Собственную последнюю задолженность по обязательствам СССР Москва погасила в августе 2017 года, переведя Боснии и Герцеговине 125,2 миллиона долларов.

Источник: Лента.Ру

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